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«РИА Новости»: S7 оценила затраты на «Морской старт» в 29 млрд рублей

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Группа компаний S7 оценила затраты на возобновление запусков с плавучего космодрома «Морской старт» в 29 млрд руб. сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. В пресс-службе компании пока не прокомментировали эту информацию.

Из названной суммы 15 млрд руб. могут потратить на восстановление пусковой платформы и создания новой легкой ракеты, уточнил собеседник агентства. По его словам, речь идет о носителе стартовой массой около 65 т и высотой примерно 30 м. При этом еще 14 млрд руб. уже потрачены на покупку космодрома и его перевозку в Россию.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предварительная сумма, необходимая на восстановление космического пускового комплекса «Морской старт» (Sea Launch), составляет около 35 млрд руб.

S7 закрыла сделку по покупке комплекса, в состав которого входила морская пусковая платформа, командное судно, портовая инфраструктура и склады в Калифорнии, в начале 2018 г. Он купила комплекс примерно за $150 млн у швейцарской компании Sea Launch, которая принадлежит входящей в «Роскосмос» РКК «Энергия». 

Американская сторона прекратила пуски с плавучего космодрома в 2014 г. До июня 2014 г. с платформы провели 36 запусков ракет, из них 32 прошли успешно. В декабре 2019 г. власти США разрешили перебазировать пусковую платформу из акватории Тихого океана в порт Дальнего Востока. Весной 2020 г. «Морской старт» перебазировался в порт Славянка в Приморском край.

Ранее по теме: Борисов оценил стоимость восстановления «Морского старта» в 35 млрд рублей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных