«РИА Новости»: S7 оценила затраты на «Морской старт» в 29 млрд рублей

Из названной суммы 15 млрд руб. могут потратить на восстановление пусковой платформы и создания новой легкой ракеты, уточнил собеседник агентства. По его словам, речь идет о носителе стартовой массой около 65 т и высотой примерно 30 м. При этом еще 14 млрд руб. уже потрачены на покупку космодрома и его перевозку в Россию.