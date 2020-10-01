«РИА Новости»: S7 оценила затраты на «Морской старт» в 29 млрд рублей
Группа компаний S7 оценила затраты на возобновление запусков с плавучего космодрома «Морской старт» в 29 млрд руб. сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. В пресс-службе компании пока не прокомментировали эту информацию.
Из названной суммы 15 млрд руб. могут потратить на восстановление пусковой платформы и создания новой легкой ракеты, уточнил собеседник агентства. По его словам, речь идет о носителе стартовой массой около 65 т и высотой примерно 30 м. При этом еще 14 млрд руб. уже потрачены на покупку космодрома и его перевозку в Россию.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предварительная сумма, необходимая на восстановление космического пускового комплекса «Морской старт» (Sea Launch), составляет около 35 млрд руб.
S7 закрыла сделку по покупке комплекса, в состав которого входила морская пусковая платформа, командное судно, портовая инфраструктура и склады в Калифорнии, в начале 2018 г. Он купила комплекс примерно за $150 млн у швейцарской компании Sea Launch, которая принадлежит входящей в «Роскосмос» РКК «Энергия».
Американская сторона прекратила пуски с плавучего космодрома в 2014 г. До июня 2014 г. с платформы провели 36 запусков ракет, из них 32 прошли успешно. В декабре 2019 г. власти США разрешили перебазировать пусковую платформу из акватории Тихого океана в порт Дальнего Востока. Весной 2020 г. «Морской старт» перебазировался в порт Славянка в Приморском край.