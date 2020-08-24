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Борисов оценил стоимость восстановления «Морского старта» в 35 млрд рублей

Ведомости

Плавучий космодром «Морской старт» будет восстановлен, на это потребуется около 35 млрд руб., заявил вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Армия-2020».

«Безусловно, "Морской старт" будет восстановлен, у меня был разговор с президентом на этот счет. Я докладывал промежуточные результаты работы рабочей группы, которая создана по моему поручению», ‒ цитирует ТАСС Борисова. По его словам, коммерческий успех «Морского старта» возможен при как минимум пяти запусках в год.

Он также рассказал, что неделю назад посетил Владивосток и прошелся по «Морскому старту», который находится в приморском порту Славянка.

Ранее по теме: ТАСС узнал о возможной покупке «Росатомом» у S7 платформы «Морской старт»

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что компания S7 ведет переговоры о продаже плавучего космодрома «Морской старт» дочерней компании госкорпорации «Росатом». S7 Group купила космодром в 2018 г. Тогда в собственность компании также перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на ней оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в американском порту Лонг-Бич и интеллектуальные права компании Sea Launch.

Американская сторона прекратила пуски с плавучего космодрома в 2014 г. До июня 2014 г. с платформы провели 36 запусков ракет, из них 32 прошли успешно. В декабре 2019 г. власти США разрешили перебазировать пусковую платформу из акватории Тихого океана в порт Дальнего Востока. Весной 2020 г. «Морской старт» перебазировался в порт Славянка в Приморском крае.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных