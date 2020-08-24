Борисов оценил стоимость восстановления «Морского старта» в 35 млрд рублей

«Безусловно, "Морской старт" будет восстановлен, у меня был разговор с президентом на этот счет. Я докладывал промежуточные результаты работы рабочей группы, которая создана по моему поручению», ‒ цитирует ТАСС Борисова. По его словам, коммерческий успех «Морского старта» возможен при как минимум пяти запусках в год.