Борисов оценил стоимость восстановления «Морского старта» в 35 млрд рублей
Плавучий космодром «Морской старт» будет восстановлен, на это потребуется около 35 млрд руб., заявил вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Армия-2020».
«Безусловно, "Морской старт" будет восстановлен, у меня был разговор с президентом на этот счет. Я докладывал промежуточные результаты работы рабочей группы, которая создана по моему поручению», ‒ цитирует ТАСС Борисова. По его словам, коммерческий успех «Морского старта» возможен при как минимум пяти запусках в год.
Он также рассказал, что неделю назад посетил Владивосток и прошелся по «Морскому старту», который находится в приморском порту Славянка.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что компания S7 ведет переговоры о продаже плавучего космодрома «Морской старт» дочерней компании госкорпорации «Росатом». S7 Group купила космодром в 2018 г. Тогда в собственность компании также перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на ней оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в американском порту Лонг-Бич и интеллектуальные права компании Sea Launch.
Американская сторона прекратила пуски с плавучего космодрома в 2014 г. До июня 2014 г. с платформы провели 36 запусков ракет, из них 32 прошли успешно. В декабре 2019 г. власти США разрешили перебазировать пусковую платформу из акватории Тихого океана в порт Дальнего Востока. Весной 2020 г. «Морской старт» перебазировался в порт Славянка в Приморском крае.