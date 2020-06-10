ТАСС узнал о возможной покупке «Росатомом» у S7 Group платформы «Морской старт»
Компания S7 ведет переговоры о продаже плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch) дочерней компании госкорпорации «Росатом». Об этом сообщили ТАСС два собеседника в бизнес-сообществе.
По словам одного из них, S7 планирует продать платформу Odissey и командное судно, чтобы избавиться от непрофильного актива. «Наиболее вероятный покупатель – одна из дочерних структур Росатома», – сказал источник агентства, добавив, что с покупателем ведутся переговоры. Второй собеседник подтвердил возможную продажу плавучего космодрома «дочке» «Росатома». Он рассказал, что стоимость проекта очень высокая, а у частной авиакомпании в условиях пандемии «просто нет на это денег». Он добавил, что реализация проекта существенно подорожает после демонтажа оборудования на платформе и судне американской стороной. Кроме того, придется «с нуля» создавать береговую инфраструктура проекта.
S7 Group купила платформу Sea Launch в 2018 г. В собственность компании также перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в американском порту Лонг-Бич и интеллектуальные права компании Sea Launch. S7 Space в составе S7 Group (ООО «С7 Космические транспортные системы») стала первой российской частной компанией, которая готова была предоставить полный цикл услуг по запускам космических аппаратов с комплекса Sea Launch. В 2019 г. «Роскосмос» и S7 Space обсуждали проект создания в России многоразовой ракеты грузоподъемностью 17 т с возвращаемыми ступенями для пусков с морской платформы с экватора на базе модифицированной ракеты «Союз-5».
Пуски с плавучего космодрома американская сторона прекратила в 2014 г. До июня 2014 г. с платформы провели 36 запусков ракет, из них 32 прошли успешно. В декабре 2019 г. власти США разрешили перебазировать пусковую платформу из акватории Тихого океана (находится недалеко от острова Рождества) в порт Дальнего Востока. Весной 2020 г. «Морской старт» перебазировался в порт Славянка в Приморском крае. 17 марта у причала Славянского судоремонтного завода в Приморском крае пришвартовалось сборочно-командное судно Sea Launch Commander, пусковая платформа Odyssey прибыла в порт 30 марта.