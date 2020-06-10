ТАСС узнал о возможной покупке «Росатомом» у S7 Group платформы «Морской старт»

По словам одного из них, S7 планирует продать платформу Odissey и командное судно, чтобы избавиться от непрофильного актива. «Наиболее вероятный покупатель – одна из дочерних структур Росатома», – сказал источник агентства, добавив, что с покупателем ведутся переговоры. Второй собеседник подтвердил возможную продажу плавучего космодрома «дочке» «Росатома». Он рассказал, что стоимость проекта очень высокая, а у частной авиакомпании в условиях пандемии «просто нет на это денег». Он добавил, что реализация проекта существенно подорожает после демонтажа оборудования на платформе и судне американской стороной. Кроме того, придется «с нуля» создавать береговую инфраструктура проекта.