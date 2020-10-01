В Лондоне оценили военную мощь России со времен холодной войны

Авторы доклада пришли к выводу, что состояние вооруженных сил России лучше, чем 10 лет назад и «представляют собой потенциал, который нельзя игнорировать». «Хотя российские вооруженные силы вступили в это десятилетие в значительно лучшем состоянии, чем десять лет назад, не факт, что этот уровень прогресса может быть сохранен. Тем не менее, в сочетании с более агрессивной внешней политикой Москвы вооруженные силы России в 2020 году представляют собой потенциал, который нельзя игнорировать», — отмечается в статье.