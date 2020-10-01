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В Лондоне оценили военную мощь России со времен холодной войны

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Международный институт стратегических исследований в Лондоне (IISS) подготовил доклад, в котором оценил военную мощь России со времен холодной войны. Аннотация к докладу «Модернизация российских вооруженных сил: оценка» опубликована на сайте института.

В стратегическом досье IISS рассматривается состояние вооруженных сил России за три десятилетия после распада Советского Союза. «Особое внимание уделяется самым последним реформам в сфере обороны и амбициям по модернизации вооруженных сил», — говорится в статье. Целью досье является оценка влияния российского проекта военной модернизации, анализируются заявленные цели Москвы, а также рассматриваются потенциальные угрозы применения военной силы с ее стороны, говорится в материале. В исследовании ученые описывают, в частности, модернизацию ядерного потенциала и воздушно-космических сил, а также боеготовность сухопутных войск и военно-морского флота.

Авторы доклада пришли к выводу, что состояние вооруженных сил России лучше, чем 10 лет назад и «представляют собой потенциал, который нельзя игнорировать». «Хотя российские вооруженные силы вступили в это десятилетие в значительно лучшем состоянии, чем десять лет назад, не факт, что этот уровень прогресса может быть сохранен. Тем не менее, в сочетании с более агрессивной внешней политикой Москвы вооруженные силы России в 2020 году представляют собой потенциал, который нельзя игнорировать», — отмечается в статье.

Ранее эксперт Российского совета по международным делам Андрей Фролов сообщил, что в 2019 г. российской оборонной промышленности удалось добиться высокого уровня выполнения заданий по гособоронзаказу. В конце 2019 г. ожидалось выполнение заданий по поставке новых вооружений, военной и специальной техники на уровне 99,3%, в то время как в 2016 г. этот показатель был равен 99%, в 2017 г. – 99,09%, в 2018 г. – 97,93%, продолжает Фролов. При этом по ремонту и модернизации военной техники план был выполнен на 98,9%, что существенно выше показателя 2018 г., когда план выполнили на 88,6%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных