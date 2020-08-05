Армия и оборонная промышленность преодолели последствия COVID-19

Изданный 2 апреля указ президента Владимира Путина о режиме изоляции поначалу привел к тому, что подавляющая часть персонала предприятий оборонной промышленности не смогла выйти на работу, что привело к остановке производства на многих крупных предприятиях. Впоследствии по инициативе министра обороны на проблему обратили внимание на самом верху, на уровне президента, и ситуация начала исправляться, говорит источник в крупном оборонно-промышленном холдинге. Наибольший удар остановка нанесла предприятиям нижних уровней кооперации и тем, у кого цикл производства короткий, продолжает он. В то время как авиационная промышленность, промышленность средств ПВО и ракетно-космическая промышленность оказались в итоге затронуты карантином крайне слабо и ограничительные меры не станут причиной невыполнения планов по гособоронзаказу, продолжает он.