Армия и оборонная промышленность преодолели последствия COVID-19

Армия и оборонная промышленность преодолели последствия COVID-19Но окончательно об этом можно будет судить в конце года
Несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, в первом полугодии оборонная промышленность обеспечила «заданные темпы выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ)», заявил 5 августа в ходе единого дня военной приемки министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, «в войска поставлено свыше 1100 основных образцов вооружения, военной и специальной техники», в том числе 16 самолетов различных типов, 53 вертолета, включая 18 Ми-8МТВ-5-1, 80 беспилотников, пять боевых кораблей, в том числе атомная подлодка с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) «Князь Владимир», фрегат «Адмирал флота Касатонов» и большой десантный корабль «Оленегорский горняк».
По словам источника в оборонной промышленности, эти цифры отражают сдачу заказчику как новой (например, фрегат «Адмирал Касатонов», ПЛАРБ «Князь Владимир» или вертолеты Ми-8МТВ-5-1), так и модернизированной техники.
Доволен министр и итогами проведенной 17–21 июля внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил России. «Внезапная проверка показала, что снижения способности Вооруженных сил решать задачи по предназначению не допущено», заявил он в ходе следующего совещания 5 августа, посвященного разбору итогов этой проверки.
Изданный 2 апреля указ президента Владимира Путина о режиме изоляции поначалу привел к тому, что подавляющая часть персонала предприятий оборонной промышленности не смогла выйти на работу, что привело к остановке производства на многих крупных предприятиях. Впоследствии по инициативе министра обороны на проблему обратили внимание на самом верху, на уровне президента, и ситуация начала исправляться, говорит источник в крупном оборонно-промышленном холдинге. Наибольший удар остановка нанесла предприятиям нижних уровней кооперации и тем, у кого цикл производства короткий, продолжает он. В то время как авиационная промышленность, промышленность средств ПВО и ракетно-космическая промышленность оказались в итоге затронуты карантином крайне слабо и ограничительные меры не станут причиной невыполнения планов по гособоронзаказу, продолжает он.
В качестве одной из мер поддержки оборонной промышленности со стороны государства стало заключение новых долгосрочных контрактов на поставку вооружений. Так, ранее «Ведомости» писали о контракте Минобороны с «Роскосмосом» на поставку четырех ракет-носителей «Ангара-А5» на сумму 18 млрд руб., заключенном в июне. Кроме того, по сообщению ТАСС, в июне был заключен годовой контракт с «Сухим» на поставку 24 фронтовых бомбардировщиков Су-34 производства Новосибирского авиационного завода, поскольку прежний долгосрочный контракт уже выполнен в этом году. В мае был подписан и контракт на строительство в Керчи двух универсальных десантных кораблей проекта 23900, заложенных на заводе «Залив» в присутствии президента в конце июля.
В 2019 г., напоминает эксперт Российского совета по международным делам Андрей Фролов, оборонной промышленности удалось добиться высокого уровня выполнения заданий по гособоронзаказу. В конце 2019 г. ожидалось выполнение заданий по поставке новых вооружений, военной и специальной техники на уровне 99,3%, в то время как в 2016 г. этот показатель был равен 99%, в 2017 г. – 99,09%, в 2018 г. – 97,93%, продолжает Фролов. По ремонту и модернизации военной техники план был выполнен на 98,9%, что существенно выше показателя 2018 г., когда план выполнили на 88,6%.