Азербайджан опроверг информацию о сбитом в Карабахе вертолете
Сообщение Нагорного Карабаха о сбитом на границе с Ираном вертолете армии Азербайджана является ложным, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу пресс-служба Минобороны Азербайджана, полковника Вагифа Даргяхлы.
«Это ложь. Все наши авиационные средства находятся в полном строю и боеготовности», — приводит его слова агентство.
Ранее сегодня Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на своей странице в Facebook сообщило о сбитом их военными силами вертолете Азербайджана в районе Варазатумб (Леле Тепе). В сообщении говорилось, что вертолет упал на территории Ирана. Минобороны НКР отметило, что произошедшее является непреднамеренным актом, и подчеркнуло, что в условиях боевых действий, ведущихся близко к границе с Ираном, подобные случаи неизбежны.
Военные действия на спорной территории Нагорного Карабаха проходят с 27 сентября. Армения и Азербайджан взаимно обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Последняя утверждает, что намерена восстановить свою территориальную целостность и прекратит боевые действия лишь в том случае, если Армения уведет из Карабаха свои войска.