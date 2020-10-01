Азербайджан опроверг информацию о сбитом в Карабахе вертолете

Ранее сегодня Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на своей странице в Facebook сообщило о сбитом их военными силами вертолете Азербайджана в районе Варазатумб (Леле Тепе). В сообщении говорилось, что вертолет упал на территории Ирана. Минобороны НКР отметило, что произошедшее является непреднамеренным актом, и подчеркнуло, что в условиях боевых действий, ведущихся близко к границе с Ираном, подобные случаи неизбежны.