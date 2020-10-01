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Азербайджан опроверг информацию о сбитом в Карабахе вертолете

Ведомости

Сообщение Нагорного Карабаха о сбитом на границе с Ираном вертолете армии Азербайджана является ложным, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу пресс-служба Минобороны Азербайджана, полковника Вагифа Даргяхлы.

«Это ложь. Все наши авиационные средства находятся в полном строю и боеготовности», — приводит его слова агентство.

Ранее сегодня Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на своей странице в Facebook сообщило о сбитом их военными силами вертолете Азербайджана в районе Варазатумб (Леле Тепе). В сообщении говорилось, что вертолет упал на территории Ирана. Минобороны НКР отметило, что произошедшее является непреднамеренным актом, и подчеркнуло, что в условиях боевых действий, ведущихся близко к границе с Ираном, подобные случаи неизбежны.

Военные действия на спорной территории Нагорного Карабаха проходят с 27 сентября. Армения и Азербайджан взаимно обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Последняя утверждает, что намерена восстановить свою территориальную целостность и прекратит боевые действия лишь в том случае, если Армения уведет из Карабаха свои войска.

Ранее по теме: Пашинян заявил о возможном признании независимости Карабаха

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных