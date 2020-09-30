Пашинян заявил о возможном признании независимости Карабаха

Ранее Пашинян заявил, что в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным 29 сентября не просил его о военном вмешательстве в конфликт в Нагорном Карабахе. 27 сентября он объявил, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты. Позднее Азербайджан заявил о начале «контрнаступательной операции по всему фронту», таким образом в регионе снова началось активное вооруженное противостояние между армянскими и азербайджанскими силами.