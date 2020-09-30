Пашинян заявил о возможном признании независимости Карабаха
Армения рассматривает возможность подписания с Нагорным Карабахом договора в сфере безопасности, в частности может признать его независимость, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване.
«В нашей повестке есть такой вариант (признание независимости Карабаха — прим.) Есть также вариант подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом, есть возможность подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны», — цитирует «Интерфакс» Пашиняна. По его словам, возможные варианты обсуждаются, и решения будут приниматься «в зависимости от некоторых факторов».
Пашинян отметил, что Армения пока не собирается обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Мы тесно работаем с ОДКБ, но запустить конкретные процедуры — другой вопрос. ВС Армении способны защищать безопасность страны», — сказал премьер. Он отметил, что власти страны обсуждают все возможности обеспечения безопасности. Кроме того, Армения готова принять заседание межправительственного совета ЕАЭС в Ереване в начале октября, добавил Пашинян. Ранее заседание планировалось провести в Ереване 8-9 октября.
Ранее Пашинян заявил, что в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным 29 сентября не просил его о военном вмешательстве в конфликт в Нагорном Карабахе. 27 сентября он объявил, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты. Позднее Азербайджан заявил о начале «контрнаступательной операции по всему фронту», таким образом в регионе снова началось активное вооруженное противостояние между армянскими и азербайджанскими силами.