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Пашинян заявил о возможном признании независимости Карабаха

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Армения рассматривает возможность подписания с Нагорным Карабахом договора в сфере безопасности, в частности может признать его независимость, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване.

«В нашей повестке есть такой вариант (признание независимости Карабаха — прим.) Есть также вариант подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом, есть возможность подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны», — цитирует «Интерфакс» Пашиняна. По его словам, возможные варианты обсуждаются, и решения будут приниматься «в зависимости от некоторых факторов».

Пашинян отметил, что Армения пока не собирается обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Мы тесно работаем с ОДКБ, но запустить конкретные процедуры — другой вопрос. ВС Армении способны защищать безопасность страны», — сказал премьер. Он отметил, что власти страны обсуждают все возможности обеспечения безопасности. Кроме того, Армения готова принять заседание межправительственного совета ЕАЭС в Ереване в начале октября, добавил Пашинян. Ранее заседание планировалось провести в Ереване 8-9 октября.

Ранее Пашинян заявил, что в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным 29 сентября не просил его о военном вмешательстве в конфликт в Нагорном Карабахе. 27 сентября он объявил, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты. Позднее Азербайджан заявил о начале «контрнаступательной операции по всему фронту», таким образом в регионе снова началось активное вооруженное противостояние между армянскими и азербайджанскими силами.

Ранее по теме: Пашинян не обсуждал с Путиным военное вмешательство России в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных