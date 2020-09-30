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Пашинян не обсуждал с Путиным военное вмешательство России в Карабахе

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным 29 сентября не просил его о военном вмешательстве в конфликт в Нагорном Карабахе, передает РБК.

«В повестке разговоров такого вопроса не было», — ответил Пашинян на соответствующий вопрос. Также премьер-министр сообщил, что Армения не рассматривает возможность введения в зону карабахского конфликта международных миротворческих сил.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за скорейшее прекращение огня. Заявления о военной поддержке, по словам Пескова, «подливают масла в огонь», Россия против такой постановки вопроса, заявлял Песков. По его словам, все страны должны убедить участников конфликта прекратить огонь и вернуться к мирным переговорам.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова поддержать Азербайджан за столом переговоров и на поле боя.

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. Минобороны Азербайджана в 7:30 заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты. В 9:10 Азербайджан заявил о начале «контрнаступательной операции по всему фронту», таким образом в регионе снова началось активное вооруженное противостояние между армянскими и азербайджанскими силами.

Ранее по теме: Песков оценил заявление Турции о военной помощи Азербайджану

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных