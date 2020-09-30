Пашинян не обсуждал с Путиным военное вмешательство России в Карабахе
«В повестке разговоров такого вопроса не было», — ответил Пашинян на соответствующий вопрос. Также премьер-министр сообщил, что Армения не рассматривает возможность введения в зону карабахского конфликта международных миротворческих сил.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за скорейшее прекращение огня. Заявления о военной поддержке, по словам Пескова, «подливают масла в огонь», Россия против такой постановки вопроса, заявлял Песков. По его словам, все страны должны убедить участников конфликта прекратить огонь и вернуться к мирным переговорам.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова поддержать Азербайджан за столом переговоров и на поле боя.
27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. Минобороны Азербайджана в 7:30 заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты. В 9:10 Азербайджан заявил о начале «контрнаступательной операции по всему фронту», таким образом в регионе снова началось активное вооруженное противостояние между армянскими и азербайджанскими силами.