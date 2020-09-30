Пашинян не обсуждал с Путиным военное вмешательство России в Карабахе

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. Минобороны Азербайджана в 7:30 заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты. В 9:10 Азербайджан заявил о начале «контрнаступательной операции по всему фронту», таким образом в регионе снова началось активное вооруженное противостояние между армянскими и азербайджанскими силами.