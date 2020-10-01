Армения заявила о пострадавших журналистах в Карабахе

Также известно, что под обстрел попал замглавного редактора «Дождя» Дмитрий Еловский. Вместе с Еловским на месте обстрела были иностранные журналисты, в том числе корреспондент фотоагентства VII и ливанские корреспонденты. Они ехали в разных машинах, им показывали дома, в которые 27 и 28 сентября попадали снаряды, отмечает издание.