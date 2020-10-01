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Армения заявила о пострадавших журналистах в Карабахе

Ведомости

Журналисты французского издания Le Monde попали под удар азербайджанских военных в Нагорном Карабахе, заявляет Армянский единый информационный центр на своей странице в Facebook.

«Два журналиста французкого издания Le Monde пострадали от бомбёжки азербайджанских вооруженых сил», — говорится в сообщении. Журналистов отправили в больницу.

Также известно, что под обстрел попал замглавного редактора «Дождя» Дмитрий Еловский. Вместе с Еловским на месте обстрела были иностранные журналисты, в том числе корреспондент фотоагентства VII и ливанские корреспонденты. Они ехали в разных машинах, им показывали дома, в которые 27 и 28 сентября попадали снаряды, отмечает издание.

Азербайджанская армия 27 сентября начала наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Поводом для этого в Баку назвали обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника.

Стороны уже сообщали о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг у друга, также имеются жертвы среди мирных жителей. В Армении объявлена всеобщая мобилизация и военное положение, в Азербайджане военное положение введено частично.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных