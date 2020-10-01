Армения заявила о пострадавших журналистах в Карабахе
«Два журналиста французкого издания Le Monde пострадали от бомбёжки азербайджанских вооруженых сил», — говорится в сообщении. Журналистов отправили в больницу.
Также известно, что под обстрел попал замглавного редактора «Дождя» Дмитрий Еловский. Вместе с Еловским на месте обстрела были иностранные журналисты, в том числе корреспондент фотоагентства VII и ливанские корреспонденты. Они ехали в разных машинах, им показывали дома, в которые 27 и 28 сентября попадали снаряды, отмечает издание.
Азербайджанская армия 27 сентября начала наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Поводом для этого в Баку назвали обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника.
Стороны уже сообщали о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг у друга, также имеются жертвы среди мирных жителей. В Армении объявлена всеобщая мобилизация и военное положение, в Азербайджане военное положение введено частично.