Макрон объяснил невключение Лукашенко в санкционный список ЕС
Введение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко означало бы отказ от диалога по ситуации в стране, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам первого дня саммита ЕС. По его словам, Евросоюз нацелен сделать все возможное для запуска такого диалога.
«ЕС призывает Лукашенко согласиться на диалог через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, освободить политических заключенных, особенно бывших кандидатов в президенты. Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога, важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум. В противном случае, в будущем Лукашенко может быть включен в санкционный список», — сказал Макарон (цитата по «РИА Новости»).
Ранее в отношении высокопоставленных лиц Белоруссии санкции ввели Эстония, Латвия и Литва. Лица, включенные в список, по данным трех стран, ответственны за «фальсификацию» результатов выборов в республике и насилие, которое было применено к некоторым демонстрантам. 25 сентября Латвия и Эстония расширили санкционные списки до 101 и 98 чиновников соответственно. Лукашенко в свои санкционные списки включили Великобритания и Канада.
Санкции ЕС против 40 высокопоставленных белорусских чиновников анонсировали 19 августа. Reuters сообщал, что Лукашенко среди них не будет, однако министр иностранных дел Германии Хайко Маас допустил, что ограничения могут коснуться и белорусского лидера, если он продолжит «идти дорогой насилия и подавления». Кроме того, ЕС заявил, что не будет считать новое президентство Лукашенко, которое начнется в ноябре, легитимным.
По официальным данным, на выборах 9 августа Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его оппозиционный соперник Светлана Тихановская ‒ 10,09%. И белорусская оппозиция, и ЕС убеждены, что выборы были сфальсифицированы. В Белоруссии уже больше месяца идут акции протеста, их участники требуют новых выборов с участием международных наблюдателей и допуска всех кандидатов.