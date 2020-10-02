Макрон объяснил невключение Лукашенко в санкционный список ЕС

«ЕС призывает Лукашенко согласиться на диалог через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, освободить политических заключенных, особенно бывших кандидатов в президенты. Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога, важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум. В противном случае, в будущем Лукашенко может быть включен в санкционный список», — сказал Макарон (цитата по «РИА Новости»).