Азербайджан сообщил о взятии высот в Карабахе
Армия Азербайджана 2 октября взяла под контроль высоты вокруг села Мадагиз в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны страны на официальном сайте.
«В направлении Агдары наши войска освободили господствующие высоты вокруг Мадагиза и контролируют этот пункт. На направлении Джебраил-Физули наши войска сломили сопротивление врага, заставили его отступить и сумели продвинуться вперед. Условия боевых действий в направлении горы Муров также находятся под контролем наших войск», — сказано в сообщении.
Кроме того, по сообщению Минобороны, с 00:00 до 07:00 азербайджанская армия уничтожила пять бронетранспортеров и автомобилей, три объекта военной инфраструктуры и «большое количество» личного состава военных сил Армении.
Бои на территории Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Армения и Азербайджан ввели военное положение и взаимно обвинили друг друга в эскалации конфликта, который длится с прошлого века. Территория, исторически тяготеющая к Армении и с начала эры населенная народом этой страны, юридически, по решению руководства СССР, входит в состав Азербайджана. Сам Карабах 1991 г. объявил себя независимой республикой. Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании ее автономии. Азербайджан на это не согласен.