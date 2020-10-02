Азербайджан сообщил о взятии высот в Карабахе

Бои на территории Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Армения и Азербайджан ввели военное положение и взаимно обвинили друг друга в эскалации конфликта, который длится с прошлого века. Территория, исторически тяготеющая к Армении и с начала эры населенная народом этой страны, юридически, по решению руководства СССР, входит в состав Азербайджана. Сам Карабах 1991 г. объявил себя независимой республикой. Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании ее автономии. Азербайджан на это не согласен.