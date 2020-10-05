Минобороны Армении показало видео обстрела столицы Карабаха
Минобороны Армении опубликовало на своей странице в Facebook видео обстрела столицы Нагорного Карабаха Степанакерта.
На видео слышны звуки обстрела города, видны вспышки от снарядов. Также показаны кадры разрушенных домов местных жителей и воронки от попадания снарядов.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном за спорную территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяются тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.
Сам Карабах в 1991 г. объявил себя независимой республикой. Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании ее автономии. Поддерживаемый Турцией Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией».