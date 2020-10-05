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Сын Фургала опроверг сообщения СМИ о своем задержании

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Сын обвиняемого в организации убийств бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антон опроверг РБК сообщения СМИ о своем задержании.

«Нет, все нормально, все хорошо», — сказал Антон Фургал. Ранее о его задержании за организацию акции протеста сообщили «Пятый канал» и РЕН ТВ. По их данным, он организовывал акции протеста в Хабаровске и распространял информацию с призывами участвовать в них. Источники этой информации в публикациях не назывались.

Сергей Фургал был задержан в ночь на 9 июля в Хабаровске. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает. Обвинение настаивает, что Фургал руководил подразделением, занимавшимся устранением конкурентов. После задержания бывшего губернатора в Хабаровске начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

В конце августа Басманный суд Москвы отменил постановление о прекращении уголовного преследования экс-губернатора, выданное в 2004 г. Управление СК по Хабаровску еще 15 лет назад признало Фургала не причастным к убийству бизнесмена Евгения Зори.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных