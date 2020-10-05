Сын Фургала опроверг сообщения СМИ о своем задержании
«Нет, все нормально, все хорошо», — сказал Антон Фургал. Ранее о его задержании за организацию акции протеста сообщили «Пятый канал» и РЕН ТВ. По их данным, он организовывал акции протеста в Хабаровске и распространял информацию с призывами участвовать в них. Источники этой информации в публикациях не назывались.
Сергей Фургал был задержан в ночь на 9 июля в Хабаровске. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает. Обвинение настаивает, что Фургал руководил подразделением, занимавшимся устранением конкурентов. После задержания бывшего губернатора в Хабаровске начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор.
В конце августа Басманный суд Москвы отменил постановление о прекращении уголовного преследования экс-губернатора, выданное в 2004 г. Управление СК по Хабаровску еще 15 лет назад признало Фургала не причастным к убийству бизнесмена Евгения Зори.