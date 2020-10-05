Песков назвал условие переговоров Путина с Алиевым и Эрдоганом по Карабаху

«В зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства, будут формироваться и потребности в диалоге», — добавил Песков. Он подчеркнул, что глава МИД России Сергей Лавров поддерживает постоянный контакт с коллегами из Армении и Азербайджана. «Российско-турецкий и российско-азербайджанский диалог, как и российско-армянский, по теме карабахского конфликта осуществляется на высоком уровне и на постоянной основе», — сказал пресс-секретарь российского лидера.