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Песков назвал условие переговоров Путина с Алиевым и Эрдоганом по Карабаху

Ведомости

Решение о проведении переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидерами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Турции Реджепом Эрдоганом в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе будет приниматься в соответствии с графиком и целесообразностью, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это зависит от рабочих графиков президента и целесообразности….Если это будет признано необходимым, никакого сомнения нет, президент Путин, конечно же, будет обсуждать эту тему со своими визави», — сказал Песков. По его словам, пока четких планов обсуждения ситуации в зоне армяно-азербайджанского конфликта с Алиевым и Эрдоганом нет.

«В зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства, будут формироваться и потребности в диалоге», — добавил Песков. Он подчеркнул, что глава МИД России Сергей Лавров поддерживает постоянный контакт с коллегами из Армении и Азербайджана. «Российско-турецкий и российско-азербайджанский диалог, как и российско-армянский, по теме карабахского конфликта осуществляется на высоком уровне и на постоянной основе», — сказал пресс-секретарь российского лидера. 

В то же время с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе Путин провел уже третий разговор. Последний состоялся 2 октября.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала первое с момента подписания соглашения о прекращении огня в 1994 г. крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяются тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.

Населенный армянами Нагорный Карабах в 1991 г. объявил себя независимой от Азербайджана республикой. Армения, все это время поддерживавшая его экономическом и военном плане. После обострения конфликта Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании независимости НКР. Поддерживаемый Турцией Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией». Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху (Россия, США, Франция) призвали Баку и Ереван к немедленному прекращению боевых действий и началу переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных