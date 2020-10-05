Песков назвал условие переговоров Путина с Алиевым и Эрдоганом по Карабаху
Решение о проведении переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидерами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Турции Реджепом Эрдоганом в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе будет приниматься в соответствии с графиком и целесообразностью, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это зависит от рабочих графиков президента и целесообразности….Если это будет признано необходимым, никакого сомнения нет, президент Путин, конечно же, будет обсуждать эту тему со своими визави», — сказал Песков. По его словам, пока четких планов обсуждения ситуации в зоне армяно-азербайджанского конфликта с Алиевым и Эрдоганом нет.
«В зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства, будут формироваться и потребности в диалоге», — добавил Песков. Он подчеркнул, что глава МИД России Сергей Лавров поддерживает постоянный контакт с коллегами из Армении и Азербайджана. «Российско-турецкий и российско-азербайджанский диалог, как и российско-армянский, по теме карабахского конфликта осуществляется на высоком уровне и на постоянной основе», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
В то же время с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе Путин провел уже третий разговор. Последний состоялся 2 октября.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала первое с момента подписания соглашения о прекращении огня в 1994 г. крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяются тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.
Населенный армянами Нагорный Карабах в 1991 г. объявил себя независимой от Азербайджана республикой. Армения, все это время поддерживавшая его экономическом и военном плане. После обострения конфликта Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании независимости НКР. Поддерживаемый Турцией Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией». Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху (Россия, США, Франция) призвали Баку и Ереван к немедленному прекращению боевых действий и началу переговоров.