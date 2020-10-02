Россия, Франция и США призывают остановить войну в Карабахе

При этом Макрон 1 октября заявил, что «мы договорились с президентом Трампом и президентом Путиным обмениваться всей информацией, которая у нас есть по этой ситуации, чтобы сделать из этого все необходимые выводы. Как участники Минской группы ОБСЕ, мы действуем для возврата ситуации в нормальное состояние и прекращения огня без всяких условий» (цитата по ТАСС). Макрон также отмечал, что у Франции есть свидетельства о переброске в зону конфликта джихадистов из Сирии. Ранее о том, что Турция перебрасывает с севера Сирии боевиков для войны в Карабахе, сообщали ряд российских и иностранных средств массовой информации, включая британскую BBC.