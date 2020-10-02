Россия, Франция и США призывают остановить войну в Карабахе

Россия, Франция и США призывают остановить войну в КарабахеЭто может приблизить перемирие
Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон впервые в истории выступили 1 октября с совместным заявлением, оно касалось новой войны в Нагорном Карабахе, начавшейся 27 сентября. В коротком заявлении, где лидеры стран представляют страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, они «самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения», скорбят о погибших и выражают соболезнования семьям убитых и раненых.
Путин, Макрон и Трамп призывают «к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон». Они также призывают «руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ» (цитаты по сайту Кремля).
Еще до того, как это заявление, о подготовке которого стало известно 30 сентября, было опубликовано, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что «недопустимо, что теперь Минская группа требует прекращения огня в Нагорном Карабахе. Они должны требовать, чтобы Армения сначала вышла с оккупированных территорий Нагорного Карабаха» (цитата по ТАСС).
По мнению ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Николая Силаева, совместное заявление членов Минской группы ОБСЕ является сильным дипломатическим шагом. «Важно, что страны, которые не сходятся между собой ни в одном вопросе, сейчас проявили такую солидарность», – отмечает эксперт. Однако сейчас рано делать выводы о влиянии этого заявления на ситуацию. По словам Силаева, заявление России, Франции и США направлено именно воюющим странам – Армении и Азербайджану. Несмотря на непосредственное вовлечение Турции в конфликт, меморандум не содержит в себе осуждения действий Стамбула. Тем не менее, еще раз подчеркивает эксперт, трехстороннее заявление имеет огромную силу.
103 военнослужащих
и волонтеров Вооруженных сил Армении погибло по состоянию на 30 сентября в ходе боевых действий согласно опубликованным минобороны страны поименным спискам. Азербайджан цифр своих боевых потерь не называл
При этом Макрон 1 октября заявил, что «мы договорились с президентом Трампом и президентом Путиным обмениваться всей информацией, которая у нас есть по этой ситуации, чтобы сделать из этого все необходимые выводы. Как участники Минской группы ОБСЕ, мы действуем для возврата ситуации в нормальное состояние и прекращения огня без всяких условий» (цитата по ТАСС). Макрон также отмечал, что у Франции есть свидетельства о переброске в зону конфликта джихадистов из Сирии. Ранее о том, что Турция перебрасывает с севера Сирии боевиков для войны в Карабахе, сообщали ряд российских и иностранных средств массовой информации, включая британскую BBC.
Вечером 30 сентября МИД России в своем комментарии призвал, не называя прямо Турцию и Азербайджан, «руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона». А вечером 1 октября представитель министерства обороны США подтвердил телеканалу Sky News Arabia совершение десятков рейсов между Турцией и Азербайджаном для перевозки сотен сирийских боевиков в зону конфликта.
Ранее эти сообщения отвергались официальными представителями и Турции, и Азербайджана. К этому моменту состоялся и телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглы, по итогам которого МИД России объявил, что Чавушоглы высказался за немедленное прекращение боев. После такого заявления признаков, что активная фаза боев приближается к концу и до возобновления перемирия остались дни, будет все больше, говорит дипломатический собеседник «Ведомостей».