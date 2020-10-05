Глава Дагестана ушел в отставку

5 октября «Ведомости» сообщили, что семь губернаторов могут быть отставлены осенью и весной. Об этом говорится в рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленном холдингом «Минченко консалтинг». В красной зоне рейтинга оказались Шолбан Кара-оол (Тува), Валентин Коновалов (Хакасия), Сергей Морозов (Ульяновская область), Вячеслав Битаров (Северная Осетия), Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия), Владимир Васильев (Дагестан), Владимир Сипягин (Владимирская область). В Ульяновской области и Туве в следующем году прямые выборы губернаторов, в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – непрямые.