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Глава Дагестана ушел в отставку

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Дагестана Владимира Васильева, говорится на сайте Кремля. Временно исполнять его обязанности будет сенатор от Ставропольского края Сергей Меликов.

Также на сайте Кремля указано, что Путин назначил Васильева своим советником.

5 октября «Ведомости» сообщили, что семь губернаторов могут быть отставлены осенью и весной. Об этом говорится в рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленном холдингом «Минченко консалтинг». В красной зоне рейтинга оказались Шолбан Кара-оол (Тува), Валентин Коновалов (Хакасия), Сергей Морозов (Ульяновская область), Вячеслав Битаров (Северная Осетия), Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия), Владимир Васильев (Дагестан), Владимир Сипягин (Владимирская область). В Ульяновской области и Туве в следующем году прямые выборы губернаторов, в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – непрямые.

Владимиру Васильеву 71 год. В конце 1990-х гг. он занимал пост замминистра МВД. В 2011 и 2016 гг. был избран депутатом Госдумы. В 2017 г. президент России Владимир Путин назначил Васильева врио главы Дагестана, в 2018 г. депутаты Народного собрания Дагестана избрали его главой республики. Васильев имеет звание генерал-полковника милиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных