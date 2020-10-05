Глава Дагестана ушел в отставку
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Дагестана Владимира Васильева, говорится на сайте Кремля. Временно исполнять его обязанности будет сенатор от Ставропольского края Сергей Меликов.
Также на сайте Кремля указано, что Путин назначил Васильева своим советником.
5 октября «Ведомости» сообщили, что семь губернаторов могут быть отставлены осенью и весной. Об этом говорится в рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленном холдингом «Минченко консалтинг». В красной зоне рейтинга оказались Шолбан Кара-оол (Тува), Валентин Коновалов (Хакасия), Сергей Морозов (Ульяновская область), Вячеслав Битаров (Северная Осетия), Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия), Владимир Васильев (Дагестан), Владимир Сипягин (Владимирская область). В Ульяновской области и Туве в следующем году прямые выборы губернаторов, в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – непрямые.
Владимиру Васильеву 71 год. В конце 1990-х гг. он занимал пост замминистра МВД. В 2011 и 2016 гг. был избран депутатом Госдумы. В 2017 г. президент России Владимир Путин назначил Васильева врио главы Дагестана, в 2018 г. депутаты Народного собрания Дагестана избрали его главой республики. Васильев имеет звание генерал-полковника милиции.