Эксперты прогнозируют семь губернаторских отставок

На губернаторских выборах в последнее время оппозиционеры часто не выставляют кандидатов, говорит эксперт: «На думских же выборах, когда соревнуются партии, ситуация иная, выбор идет между одинаково известными брендами». Что касается губернаторских отставок, то их в этом году будет немного, считает она: «Ухудшается ситуация с коронавирусом, экономическая ситуация, на границах страны неспокойно, да и выборы в Госдуму на носу. Скорее всего, можно ждать замен там, где непрямые выборы глав, – Дагестан, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, и, возможно, там, где есть «губернаторы вопреки», вроде Хакасии».