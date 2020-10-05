Путин потребовал прекратить огонь в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в очередной раз подчеркнул необходиомсть немедленного прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий», — указано в сообщении.
Телефонный разговор, как добавили в Кремле, состоялись по инициативе Армении. Стороны отметили, что конфликт в Нагорном Карабахе уже приобрел масштабный характер, серьезные потери имеются с обеих сторон, как среди военных, так и мирного населения. Это уже четвертый телефонный разговор, который состоялся между Пашиняном и Путиным с момента начала конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР).
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяются тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Нагорный Карабах населен преимущественно этническими армянами, однако юридически входит в состав Азербайджана, сама НКР считает себя независимой республикой.