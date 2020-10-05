Путин потребовал прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Телефонный разговор, как добавили в Кремле, состоялись по инициативе Армении. Стороны отметили, что конфликт в Нагорном Карабахе уже приобрел масштабный характер, серьезные потери имеются с обеих сторон, как среди военных, так и мирного населения. Это уже четвертый телефонный разговор, который состоялся между Пашиняном и Путиным с момента начала конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР).