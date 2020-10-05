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Путин потребовал прекратить огонь в Нагорном Карабахе

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в очередной раз подчеркнул необходиомсть немедленного прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий», — указано в сообщении.

Телефонный разговор, как добавили в Кремле, состоялись по инициативе Армении. Стороны отметили, что конфликт в Нагорном Карабахе уже приобрел масштабный характер, серьезные потери имеются с обеих сторон, как среди военных, так и мирного населения. Это уже четвертый телефонный разговор, который состоялся между Пашиняном и Путиным с момента начала конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР).

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяются тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Нагорный Карабах населен преимущественно этническими армянами, однако юридически входит в состав Азербайджана, сама НКР считает себя независимой республикой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных