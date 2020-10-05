Основатель компании «Тройка Диалог» обратился к Путину из-за Карабаха
Создатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из основателей Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян попросил президента России Владимира Путина в своем видеообращении поспособствовать прекращению боестолкновений в Нагорном Карабахе.
«Владимир Владимирович, я просто прошу вас как человек, который является гражданином страны, где вы являетесь лидером, вмешайтесь в этот процесс», — сказал Варданян.
По его мнению, происходящее является не просто территориальным конфликтом в непризнанной республике, или войной между Арменией и Азербайджаном, а представляет непосредственную угрозу для России.
«И если так случится, что эта катастрофа закончится бедой, поверьте – для России это будет неизлечимая рана. Я мечтаю, я хочу, чтобы Россия не просто бы помогла, Россия поняла, что участие в этом процессе является принципиально важным для нас, для россиян. Не для армян, не для Армении, а для всего российского народа, потому что локальный конфликт в Карабахе – это геополитическая бомба замедленного действия, которая взорвется, и, к сожалению, она взорвется, прежде всего, в России», — подчеркнул Варданян.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о проведении переговоров между Владимиром Путиным и лидерами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Турции Реджепом Эрдоганом в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе будет приниматься в соответствии с графиком и целесообразностью. Он подчеркнул, что глава МИД России Сергей Лавров поддерживает постоянный контакт с коллегами из Армении и Азербайджана. В то же время с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе Путин провел уже третий разговор.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала первое с момента подписания соглашения о прекращении огня в 1994 г. крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяются тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.