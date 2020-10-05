Основатель компании «Тройка Диалог» обратился к Путину из-за Карабаха

«И если так случится, что эта катастрофа закончится бедой, поверьте – для России это будет неизлечимая рана. Я мечтаю, я хочу, чтобы Россия не просто бы помогла, Россия поняла, что участие в этом процессе является принципиально важным для нас, для россиян. Не для армян, не для Армении, а для всего российского народа, потому что локальный конфликт в Карабахе – это геополитическая бомба замедленного действия, которая взорвется, и, к сожалению, она взорвется, прежде всего, в России», — подчеркнул Варданян.