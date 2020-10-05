Канада приостановила экспорт оружия в Турцию

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. Стороны конфликта уже понесли многочисленные потери, пострадавшие имеются в том числе среди мирного населения.