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Канада приостановила экспорт оружия в Турцию

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Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил о прекращении поставок канадских вооружений в Турцию, поскольку они могут быть использованы в нагорнокарабахском конфликте. Об этом политик заявил в своем Twitter.

«В течение последних нескольких дней звучали обвинения в том, что канадские технологии используются в военном конфликте в Нагорном Карабахе», — написал Шампань. По его словам, он приостановил действие лицензий, которые позволяли экспортировать оружие в Турцию, чтобы подробнее разобраться в ситуации.

Глава канадского внешнеполитического ведомства отметил, что у нагорнокарабахского конфликта может быть только мирное решение, он также призвал стороны прекратить насилие и защитить гражданское население.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. Стороны конфликта уже понесли многочисленные потери, пострадавшие имеются в том числе среди мирного населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных