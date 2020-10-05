Канада приостановила экспорт оружия в Турцию
Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил о прекращении поставок канадских вооружений в Турцию, поскольку они могут быть использованы в нагорнокарабахском конфликте. Об этом политик заявил в своем Twitter.
«В течение последних нескольких дней звучали обвинения в том, что канадские технологии используются в военном конфликте в Нагорном Карабахе», — написал Шампань. По его словам, он приостановил действие лицензий, которые позволяли экспортировать оружие в Турцию, чтобы подробнее разобраться в ситуации.
Глава канадского внешнеполитического ведомства отметил, что у нагорнокарабахского конфликта может быть только мирное решение, он также призвал стороны прекратить насилие и защитить гражданское население.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. Стороны конфликта уже понесли многочисленные потери, пострадавшие имеются в том числе среди мирного населения.