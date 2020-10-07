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Минобороны Армении сообщило о новом обстреле столицы Нагорного Карабаха

Ведомости

Столица Нагорного Карабаха Степанакерт и другие населенные пункты республики подверглись обстрелам, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в своем аккаунте в Facebook.

«Степанакерт и другие поселения Арцаха снова становятся мишенью», — сообщил Ованнисян.

Также в Минобороны Армении рассказали, что ночью азербайджанские части пытались продвинуться в юго-восточном направлении и закрепиться, однако были поражены ракетно-артиллерийским огнем армянских войск. В результате прицельного огня армянские подразделения повредили крупную базу хранилища горючего и боеприпасов противника, добавил Ованнисян.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта вокруг Нагорного Карабах. Азербайджанская армия начала первое с момента подписания соглашения о прекращении огня в 1994 г. крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. Обе стороны сообщают о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.

Ранее по теме: Пашинян заявил о готовности Армении пойти на уступки в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных