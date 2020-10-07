Минобороны Армении сообщило о новом обстреле столицы Нагорного Карабаха
«Степанакерт и другие поселения Арцаха снова становятся мишенью», — сообщил Ованнисян.
Также в Минобороны Армении рассказали, что ночью азербайджанские части пытались продвинуться в юго-восточном направлении и закрепиться, однако были поражены ракетно-артиллерийским огнем армянских войск. В результате прицельного огня армянские подразделения повредили крупную базу хранилища горючего и боеприпасов противника, добавил Ованнисян.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта вокруг Нагорного Карабах. Азербайджанская армия начала первое с момента подписания соглашения о прекращении огня в 1994 г. крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. Обе стороны сообщают о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.