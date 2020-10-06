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Пашинян заявил о готовности Армении пойти на уступки в Карабахе

Ведомости

Армения готова пойти на уступки Азербайджану в вопросе Нагорного Карабаха, но только если они будут взаимными, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян агентству France Presse (AFP).

«Конфликты нужно урегулировать на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы на уступки, если на соразмерные уступки готов и Баку», —  сказал армянский лидер (цитата по Sputnik Армения).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена деградацией обстановки в Нагорном Карабахе. Тогда же глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил о наличии в зоне конфликта исламистских группировок из Сирии.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала первое с момента подписания соглашения о прекращении огня в 1994 г. крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны.

Ранее по теме: В Кремле заявили о деградации обстановки в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных