Пашинян заявил о готовности Армении пойти на уступки в Карабахе
Армения готова пойти на уступки Азербайджану в вопросе Нагорного Карабаха, но только если они будут взаимными, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян агентству France Presse (AFP).
«Конфликты нужно урегулировать на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы на уступки, если на соразмерные уступки готов и Баку», — сказал армянский лидер (цитата по Sputnik Армения).
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала первое с момента подписания соглашения о прекращении огня в 1994 г. крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны.