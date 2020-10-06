В Кремле заявили о деградации обстановки в Карабахе
Ситуация в Нагорном Карабахе деградирует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают «РИА Новости».
«Докладывалось обо всех обращениях, и понятен эмоциональный фон таких обращений на фоне того, что пока ситуация деградирует, продолжают гибнуть люди, что является абсолютно неприемлемым», — сказал Песков, комментируя вопрос журналистов о том, видели ли в Кремле обращения к президенту от бизнесменов с просьбой остановить военные действия в Нагорном Карабахе.
Россия сконцентрировала усилия на том, чтобы «помочь воюющим сторонам прекратить огонь и начать политико-дипломатический процесс урегулирования». Более активные шаги, по его словам, трудно представить.
5 октября создатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из основателей Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян попросил президента России Владимира Путина в своем видеообращении поспособствовать прекращению боестолкновений в Нагорном Карабахе.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала первое с момента подписания соглашения о прекращении огня в 1994 г. крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяются тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.