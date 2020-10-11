В Баку заявили о гибели семи человек при обстреле Арменией Гянджи

В ночь на субботу в Москве завершились десятичасовые переговоры глав дипломатических ведомств России, Армении и Азербайджана, по итогам которых стороны опубликовали совместное заявление о прекращении Ереваном и Баку огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях.