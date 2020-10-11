В Баку заявили о гибели семи человек при обстреле Арменией Гянджи
Не менее семи мирных жителей погибли в результате ракетного обстрела войсками Армении второго по величине азербайджанского города Гянджа, сообщил в Twitter помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Посреди ночи город Гянджа подвергся ракетному обстрелу Армении... На данный момент известно о гибели не менее семи мирных жителей, в их числе женщины», — сообщил он.
Гаджиев уточнил, что 33 человека получили тяжелые ранения, среди них есть дети. Разрушены три жилых дома, добавил он. По его словам, Армения прикрывается договоренностями о режиме прекращения огня, чтобы наносить удары по мирным жителям Азербайджана.
В ночь на субботу в Москве завершились десятичасовые переговоры глав дипломатических ведомств России, Армении и Азербайджана, по итогам которых стороны опубликовали совместное заявление о прекращении Ереваном и Баку огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях.
В заявлении также отмечалось, что Армения и Азербайджан приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Переговоры будут проводиться при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
В течение 30 минут после вступления режима прекращения огня в силу Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нанесении ударов по гражданским объектам. Ереван заявил об обстреле Азербайджаном города Гадрут, а Баку – о нанесении ударов Арменией по территориям Тертерского и Агдамского районов.