Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в КарабахеО перемирии главы МИД республик договорились в ходе десятичасовых переговоров в Москве
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нанесении ударов по городам, несмотря на достигнутые договоренности по введению режима прекращения огня с 12:00 (11:00 мск) в субботу.
«Подразделения Армии обороны Арцаха пресекают атаки противника с южного направления. Одновременно азербайджанские вооруженные силы держат под обстрелом город Гадрут», — уточнила она позднее.
Позднее азербайджанские военные опубликовали видео, на котором, как они утверждают, запечатлен момент уничтожения бронетехники Армении, нарушившей режим прекращения огня.
В ночь на субботу в Москве завершились десятичасовые переговоры глав дипломатических ведомств России, Армении и Азербайджана, по итогам которых стороны опубликовали совместное заявление о прекращении Ереваном и Баку огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях.
В заявлении также отмечалось, что Армения и Азербайджан приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования, отмечается в заявлении. Переговоры будут проводиться при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Ранее Баку называл условием перемирия вывод из региона всех военных Армении. Ереван, в свою очередь, потребовала ухода Турции с Южного Кавказа. Крупномасштабные бои впервые за 26 лет с момента подписания перемирия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны применяют тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и авиацию. Сообщается о тысячах погибших военнослужащих, сотнях уничтоженных единиц техники и жертвах среди мирного населения.