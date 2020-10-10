Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Ранее Баку называл условием перемирия вывод из региона всех военных Армении. Ереван, в свою очередь, потребовала ухода Турции с Южного Кавказа. Крупномасштабные бои впервые за 26 лет с момента подписания перемирия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны применяют тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и авиацию. Сообщается о тысячах погибших военнослужащих, сотнях уничтоженных единиц техники и жертвах среди мирного населения.