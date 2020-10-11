Алиев позитивно оценил итоги переговоров с Ереваном в Москве
«Я оцениваю в целом позитивно, потому что в заявлении, которое было распространено по итогам переговоров, говорится, что по гуманитарным соображениям объявляется режим прекращения огня», — ответил он на просьбу дать оценку прошедшим переговорам.
Алиев добавил, что принципиально важна достигнутая договоренность о начале субстантивных переговоров между Баку и Ереваном и подтверждении неизменности формата переговоров.
По словам азербайджанского лидера, руководство Армении пыталось подорвать формат переговоров, переложив ответственность за них на власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики, однако эти попытки провалились.
В ночь на субботу в Москве завершились десятичасовые переговоры глав дипломатических ведомств России, Армении и Азербайджана, по итогам которых стороны опубликовали совместное заявление о прекращении Ереваном и Баку огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях.
В заявлении также отмечалось, что Армения и Азербайджан приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Переговоры будут проводиться при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Вскоре после вступления режима прекращения огня в силу Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нанесении ударов по гражданским объектам. Ереван заявил об обстреле Азербайджаном города Гадрут, а Баку – о нанесении ударов Арменией по территориям Тертерского и Агдамского районов.