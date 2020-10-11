Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Карабахе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обстановку в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте МИД России.
«В ходе беседы произошел обмен мнениями по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, складывающейся по итогам трехсторонних переговоров в Москве 9-10 октября», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе разговора Лавров заявил о необходимости соблюдения всех достигнутых на переговорах договоренностей, а также подтвердил готовность России продолжить выступать в роли посредника в нагорнокарабахском урегулировании.
В ночь на субботу в Москве завершились десятичасовые переговоры глав дипломатических ведомств России, Армении и Азербайджана, по итогам которых стороны опубликовали совместное заявление о прекращении Ереваном и Баку огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях.
В заявлении также отмечалось, что Армения и Азербайджан приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Переговоры будут проводиться при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Вскоре после вступления режима прекращения огня в силу Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нанесении ударов по гражданским объектам. Ереван заявил об обстреле Азербайджаном города Гадрут, а Баку – о нанесении ударов Арменией по территориям Тертерского и Агдамского районов.