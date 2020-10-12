Армения и Азербайджан снова обвинили друг друга в нарушении перемирия
Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Это следует из заявлений министерств обороны Азербайджана и Армении.
По словам пресс-секретаря Минобороны Армении, обстановка в зоне конфликта в Нагорном Карабахе остается напряженной, азербайджанские войска обстреливают южный фронт. «В течение ночи обстановка в зоне арцахско-азербайджанского конфликта была относительно стабильной и напряженной. Противник сейчас интенсивно обстреливает южный фронт», — говорится в сообщении.
На сайте Минобороны Азербайджана говорится, что «территория Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов находится под обстрелом вооруженных сил Армении, не соблюдающих режим гуманитарного перемирия».
В ночь на субботу в Москве завершились десятичасовые переговоры глав дипломатических ведомств России, Армении и Азербайджана, по итогам которых стороны опубликовали совместное заявление о прекращении Ереваном и Баку огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях. В заявлении также отмечалось, что Армения и Азербайджан приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования, отмечается в заявлении. Переговоры будут проводиться при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
10 октября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия.
Крупномасштабные бои впервые за 26 лет с момента подписания перемирия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны применяют тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и авиацию. Сообщается о тысячах погибших военнослужащих, сотнях уничтоженных единиц техники и жертвах среди мирного населения.