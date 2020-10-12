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Армения и Азербайджан снова обвинили друг друга в нарушении перемирия

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Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Это следует из заявлений министерств обороны Азербайджана и Армении.

По словам пресс-секретаря Минобороны Армении, обстановка в зоне конфликта в Нагорном Карабахе остается напряженной, азербайджанские войска обстреливают южный фронт. «В течение ночи обстановка в зоне арцахско-азербайджанского конфликта была относительно стабильной и напряженной. Противник сейчас интенсивно обстреливает южный фронт», — говорится в сообщении.

На сайте Минобороны Азербайджана говорится, что «территория Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов находится под обстрелом вооруженных сил Армении, не соблюдающих режим гуманитарного перемирия».

В ночь на субботу в Москве завершились десятичасовые переговоры глав дипломатических ведомств России, Армении и Азербайджана, по итогам которых стороны опубликовали совместное заявление о прекращении Ереваном и Баку огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях. В заявлении также отмечалось, что Армения и Азербайджан приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования, отмечается в заявлении. Переговоры будут проводиться при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

10 октября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Крупномасштабные бои впервые за 26 лет с момента подписания перемирия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны применяют тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и авиацию. Сообщается о тысячах погибших военнослужащих, сотнях уничтоженных единиц техники и жертвах среди мирного населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных