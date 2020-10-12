Зеленский назвал условие для ухода с поста президента
Президент Украины Владимир Зеленский готов оставить пост президента Украины, если не сможет закончить войну на Донбассе. Об этом он заявил в программе ВВС HARDtalk.
«Вы знаете, это не проблема для меня. Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами (Украиной и Россией. — «Ведомости»)» — сказал Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что верит возможность заключения мирного соглашения с президентом России Владимиром Путиным, по которому, в частности, Крым вновь войдет в состав Украины. Однако для этого стране необходима помощь всего мира, отметил украинский лидер.
В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор.