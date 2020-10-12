Зеленский назвал условие для ухода с поста президента

«Вы знаете, это не проблема для меня. Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами (Украиной и Россией. — «Ведомости»)» — сказал Зеленский.