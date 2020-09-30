Зеленский уволил замглавы делегации Украины в контактной группе по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с поста первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, говорится на сайте президента.
«Для президента принципиально, чтобы все, на кого возложено выполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины и поступали справедливо», — пояснили в офисе Зеленского. Президент констатировал, что Витольд Фокин отступил «прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства», говорится в сообщении.
В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор.