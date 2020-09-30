Зеленский уволил замглавы делегации Украины в контактной группе по Донбассу

«Для президента принципиально, чтобы все, на кого возложено выполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины и поступали справедливо», — пояснили в офисе Зеленского. Президент констатировал, что Витольд Фокин отступил «прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства», говорится в сообщении.