Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса во время местных выборов

«25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем нас никогда не спрашивали», — цитирует Зеленского УНИАН.