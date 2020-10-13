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Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса во время местных выборов

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса на местных выборах 25 октября. Об этом он сообщил в своем видеообращении, которое транслировали ряд телеканалов страны.

«25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем нас никогда не спрашивали», — цитирует Зеленского УНИАН.

Президент не уточнил, какие вопросы будут включены в опросник, пообещав обнародовать эту информацию позже. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что один из вопросов будет касаться статуса Донбасса. Он отметил, что право народа Украины на собственное мнение священно, «ему не нужно благословение политиков, и ничто не мешает нам с тобой просто поговорить откровенно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных