Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса во время местных выборов
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса на местных выборах 25 октября. Об этом он сообщил в своем видеообращении, которое транслировали ряд телеканалов страны.
«25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем нас никогда не спрашивали», — цитирует Зеленского УНИАН.
Президент не уточнил, какие вопросы будут включены в опросник, пообещав обнародовать эту информацию позже. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что один из вопросов будет касаться статуса Донбасса. Он отметил, что право народа Украины на собственное мнение священно, «ему не нужно благословение политиков, и ничто не мешает нам с тобой просто поговорить откровенно».