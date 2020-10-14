Азербайджан сообщил об уничтожении ракетных комплексов Армении
Военные силы Азербайджана 14 октября нейтрализовали оперативно-тактические ракетные комплексы Армении, приведенные в состояние боевой готовности, сообщило Минобороны Азербайджана.
«Как легитимная военная цель нами были нейтрализованы оперативно-тактические ракетные комплексы, приведенные в состояние готовности к нанесению огневых ударов», — говорится в сообщении.
Ракетные комплексы с баллистическими ракетами были размещены в приграничной зоне с оккупированным Кельбаджарским районом Азербайджана и нацелены на мирное население и гражданскую инфраструктуру нескольких городов страны, говорится в сообщении министерства. «Заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации целиком и полностью ложится на военно-политический режим Армении», — подчеркнули в министерстве.
В ночь на 10 октября главы МИД Армении и Азербайджана в ходе переговоров в Москве договорились о прекращении боевых действий на территории Нагорного Карабаха в гуманитарных целях с 12:00 10 октября 2020 г. Стороны опубликовали совместное заявление, где сообщили, что начнут переговоры для скорейшего достижения мирного урегулирования конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, куда входит Россия.
Однако 12 октября страны взаимно обвинили друг друга в нарушении перемирия. По словам премьера Армении Никола Пашиняна, еще перед переговорами между Арменией и Азербайджаном в Москве Турция публично заявила о необходимости для Баку продолжать боевые действия. Кроме того, глава турецкого МИД позвонил коллеге из Азербайджана после заключения соглашения о прекращении огня. Пашинян предположил, что целью турецкого звонка «на самом деле было указание ни при каких обстоятельствах не решаться прекращать боевые действия», писал Reuters.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.