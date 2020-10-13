Пашинян обвинил Турцию в нарушении режима прекращения огня в Карабахе
Турция виновата в «саботаже» режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявил на выступлении в своей резиденции в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает Reuters.
«Я убежден, что до тех пор, пока позиция Турции остается неизменной, Азербайджан не перестанет бороться», — приводит агентство слова политика.
Ранее, в ночь на субботу, главы МИД Армении и Азербайджана в ходе переговоров в Москве договорились о прекращении боевых действий на территории Нагорного Карабаха в гуманитарных целях с 12:00 10 октября 2020 г. Стороны опубликовали совместное заявление, где сообщили, что начнут переговоры для скорейшего достижения мирного урегулирования конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, куда входит Россия.
Однако 12 октября страны взаимно обвинили друг друга в нарушении перемирия. По словам Пашиняна, еще перед переговорами между Арменией и Азербайджаном в Москве Турция публично заявила о необходимости для Баку продолжать боевые действия. Кроме того, глава турецкого МИД позвонил коллеге из Азербайджана после заключения соглашения о прекращении огня. Пашинян предположил, что целью турецкого звонка «на самом деле было указание ни при каких обстоятельствах не решаться прекращать боевые действия», пишет агентство.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.