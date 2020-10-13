Пашинян обвинил Турцию в нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Однако 12 октября страны взаимно обвинили друг друга в нарушении перемирия. По словам Пашиняна, еще перед переговорами между Арменией и Азербайджаном в Москве Турция публично заявила о необходимости для Баку продолжать боевые действия. Кроме того, глава турецкого МИД позвонил коллеге из Азербайджана после заключения соглашения о прекращении огня. Пашинян предположил, что целью турецкого звонка «на самом деле было указание ни при каких обстоятельствах не решаться прекращать боевые действия», пишет агентство.