Песков прокомментировал заявления о нарушении перемирия в Карабахе
Выполнение договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе очень важно для дальнейшего отказа от боевых действий и перехода к дипломатическому урегулированию конфликта, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сейчас мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией и видим сообщения с обеих сторон о нарушениях. Но считаем, что выполнение достигнутых договорённостей чрезвычайно важно для того, чтобы в перспективе выйти полностью на отказ от боевых действий и переход к политико-дипломатическим средствам для урегулирования этого конфликта», — сказал Песков.
В ночь на субботу в Москве завершились десятичасовые переговоры глав дипломатических ведомств России, Армении и Азербайджана, по итогам которых стороны опубликовали совместное заявление о прекращении Ереваном и Баку огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях. В заявлении также отмечалось, что Армения и Азербайджан приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования, отмечается в заявлении. Переговоры будут проводиться при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
10 октября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия. 12 октября Баку и Ереван вновь обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
Крупномасштабные бои впервые за 26 лет с момента подписания перемирия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны применяют тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и авиацию. Сообщается о тысячах погибших военнослужащих, сотнях уничтоженных единиц техники и жертвах среди мирного населения.