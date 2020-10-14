WSJ сообщила об отправке в Карабах связанных с Турцией сирийских военных

Боевики, по данным источников, с середины сентября отправлялись в Нагорный Карабах группами по 100 человек, однако десятки из них вернулись обратно из-за ожесточенных боев. В месяц за участие в боях наемники получают до $2 000. Потери среди боевиков быстро растут, около 200 человек попросили вернуть их обратно, сообщил другой источник издания.