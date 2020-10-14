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WSJ сообщила об отправке в Карабах связанных с Турцией сирийских военных

Ведомости

Сотни сирийских боевиков, связанных с Турцией, участвуют в боевых действиях между Азербайджанам и Арменией в Нагорном Карабахе, еще сотни готовятся к прибытию, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Сирии.

Боевики, по данным источников, с середины сентября отправлялись в Нагорный Карабах группами по 100 человек, однако десятки из них вернулись обратно из-за ожесточенных боев. В месяц за участие в боях наемники получают до $2 000. Потери среди боевиков быстро растут, около 200 человек попросили вернуть их обратно, сообщил другой источник издания.

Турецкие власти опровергли обвинения в переброске сирийских военных в Нагорный Карабах, Азербайджан также заявил, что не задействует иностранных наемников.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных