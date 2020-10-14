WSJ сообщила об отправке в Карабах связанных с Турцией сирийских военных
Сотни сирийских боевиков, связанных с Турцией, участвуют в боевых действиях между Азербайджанам и Арменией в Нагорном Карабахе, еще сотни готовятся к прибытию, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Сирии.
Боевики, по данным источников, с середины сентября отправлялись в Нагорный Карабах группами по 100 человек, однако десятки из них вернулись обратно из-за ожесточенных боев. В месяц за участие в боях наемники получают до $2 000. Потери среди боевиков быстро растут, около 200 человек попросили вернуть их обратно, сообщил другой источник издания.
Турецкие власти опровергли обвинения в переброске сирийских военных в Нагорный Карабах, Азербайджан также заявил, что не задействует иностранных наемников.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.