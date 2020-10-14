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В Ереване заявили об ударе Азербайджана по военной технике в Армении

Ведомости

Минобороны Армении заявило, что военные Азербайджана атаковали военную технику на территории Армении. Текст заявления опубликован на странице пресс-секретаря министерства Шушан Степанян в Facebook.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о нейтрализации оперативно-тактических ракетных комплексов Армении. По мнению Азербайджана, армянская техника была нацелена на мирное население и гражданскую инфраструктуру нескольких городов страны.

«14 октября азербайджанские ВС взяли под прицел боевую технику, осуществляющую боевое дежурство в приграничной с Карвачаром зоне на территории Республики Армения всего лишь на основании предположений о том, что эта техника была готова ударить по мирным населенным пунктам Азербайджана», — говорится в сообщении.

В Минобороны Армении отметили, что такое утверждение азербайджанской стороны не может иметь обоснования. «Фактически, военно-политическое руководство этой страны позволяет себе всего лишь на основе предположений обстреливать боевую технику, находящуюся на территории Республики Армения и осуществляющую обычное боевое дежурство», — добавили в Минобороны.

«Подтверждая, что до сих пор с территории Республики Армения ни одна ракета, снаряд или пуля не были выпущены в направлении Азербайджана, в то же время заявляем, что отныне вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право по той же логике брать под прицел любой военный объект или передвижения на территории Азербайджана», — подчеркнули в министерстве. Армянская сторона заявила, что всю ответственность за процесс изменения зоны боевых действий и логики несет военно-политическое руководство Азербайджана.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.

Ранее по теме: Азербайджан сообщил об уничтожении ракетных комплексов Армении

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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