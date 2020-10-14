В Ереване заявили об ударе Азербайджана по военной технике в Армении

«Подтверждая, что до сих пор с территории Республики Армения ни одна ракета, снаряд или пуля не были выпущены в направлении Азербайджана, в то же время заявляем, что отныне вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право по той же логике брать под прицел любой военный объект или передвижения на территории Азербайджана», — подчеркнули в министерстве. Армянская сторона заявила, что всю ответственность за процесс изменения зоны боевых действий и логики несет военно-политическое руководство Азербайджана.