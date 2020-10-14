В Ереване заявили об ударе Азербайджана по военной технике в Армении
Минобороны Армении заявило, что военные Азербайджана атаковали военную технику на территории Армении. Текст заявления опубликован на странице пресс-секретаря министерства Шушан Степанян в Facebook.
Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о нейтрализации оперативно-тактических ракетных комплексов Армении. По мнению Азербайджана, армянская техника была нацелена на мирное население и гражданскую инфраструктуру нескольких городов страны.
«14 октября азербайджанские ВС взяли под прицел боевую технику, осуществляющую боевое дежурство в приграничной с Карвачаром зоне на территории Республики Армения всего лишь на основании предположений о том, что эта техника была готова ударить по мирным населенным пунктам Азербайджана», — говорится в сообщении.
В Минобороны Армении отметили, что такое утверждение азербайджанской стороны не может иметь обоснования. «Фактически, военно-политическое руководство этой страны позволяет себе всего лишь на основе предположений обстреливать боевую технику, находящуюся на территории Республики Армения и осуществляющую обычное боевое дежурство», — добавили в Минобороны.
«Подтверждая, что до сих пор с территории Республики Армения ни одна ракета, снаряд или пуля не были выпущены в направлении Азербайджана, в то же время заявляем, что отныне вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право по той же логике брать под прицел любой военный объект или передвижения на территории Азербайджана», — подчеркнули в министерстве. Армянская сторона заявила, что всю ответственность за процесс изменения зоны боевых действий и логики несет военно-политическое руководство Азербайджана.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.