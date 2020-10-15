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Депутат Рады заявил о намеренной потере Крыма и Донбасса

Ведомости

Украинские власти в 2014 г. осознанно пошли на потерю Крыма и Донбасса, чтобы Петр Порошенко мог выиграть президентские выборы в один тур, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала Newsone.

«Когда Порошенко нужно было провести выборы и выиграть в один тур, они для этого отрезали Донбасс и отдали Крым. Еще раз вам говорю: Крым украинская власть отдала самостоятельно», — заявил депутат (цитата по «РИА Новости»). По его словам, власти Украины действовали по подготовленному плану, в частности, вывели из Крыма войска. За шесть лет в стране появилась группа людей, которые привыкли жить за счет войны, обогащаться на ней и оправдывать свои неудачи войной, отметил он.

Референдум о воссоединении Крыма с Россией прошел в 2014 г. Европейские страны считают это объединение территорий «незаконной аннексией и нарушением международного закона». ЕС ввел санкции против России в июне 2014 г. В 2020 г. санкции продлили до 23 июня 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных