Депутат Рады заявил о намеренной потере Крыма и Донбасса
Украинские власти в 2014 г. осознанно пошли на потерю Крыма и Донбасса, чтобы Петр Порошенко мог выиграть президентские выборы в один тур, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала Newsone.
«Когда Порошенко нужно было провести выборы и выиграть в один тур, они для этого отрезали Донбасс и отдали Крым. Еще раз вам говорю: Крым украинская власть отдала самостоятельно», — заявил депутат (цитата по «РИА Новости»). По его словам, власти Украины действовали по подготовленному плану, в частности, вывели из Крыма войска. За шесть лет в стране появилась группа людей, которые привыкли жить за счет войны, обогащаться на ней и оправдывать свои неудачи войной, отметил он.
Референдум о воссоединении Крыма с Россией прошел в 2014 г. Европейские страны считают это объединение территорий «незаконной аннексией и нарушением международного закона». ЕС ввел санкции против России в июне 2014 г. В 2020 г. санкции продлили до 23 июня 2021 г.