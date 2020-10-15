Депутат Рады заявил о намеренной потере Крыма и Донбасса

«Когда Порошенко нужно было провести выборы и выиграть в один тур, они для этого отрезали Донбасс и отдали Крым. Еще раз вам говорю: Крым украинская власть отдала самостоятельно», — заявил депутат (цитата по «РИА Новости»). По его словам, власти Украины действовали по подготовленному плану, в частности, вывели из Крыма войска. За шесть лет в стране появилась группа людей, которые привыкли жить за счет войны, обогащаться на ней и оправдывать свои неудачи войной, отметил он.