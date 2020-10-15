NYT узнала о готовности Байдена продлить СНВ-3 при победе на выборах
В случае победы на выборах в президенты США Джо Байдена договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может быть продлен сразу после инаугурации, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
«Если г-н Байден победит, вполне возможно, что Россия сможет получить то, что она хочет, — прямое продление до истечения срока действия в феврале, в быстрой сделке сразу после инаугурации Байдена», — сообщило издание. В материале отмечается, что советники Байдена не против вовлечения Китая в ДСНВ. Они отметили, что отказ от нового договора «лишь разрушит последние оставшиеся значительные ограничения на развернутое ядерное оружие».
Байден ранее заявлял, что в случае победы на выборах он готов к прямому, немедленному продлению соглашения на пять лет. Затем он планирует работать над расширением сферы действия договора.
Ранее спецпредставитель президента США говорил, что США готовы продлить ДСНВ с Россией при условии временной заморозки размеров ядерных арсеналов обеими сторонами. По его словам, Вашингтон может заключить это соглашение хоть завтра, «но Москве также придется проявить политическую волю и поступить аналогичным образом». Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что такое предложение неприемлемо.
Между США и Россией действует соглашение о нераспространении ядерного оружия. СНВ-3 было подписано в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ. Срок СНВ-3 истекает в 2021 г.