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Зеленский назвал второй вопрос для всеукраинского опроса

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Зеленский озвучил второй из пяти вопросов, на которые украинцам предложат ответить во время местных выборов 25 октября. Об этом говорится в опубликованном видеообращении политика в его официальном Telegram-канале.

«Сегодня вопрос номер два: поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны?», — сказал Зеленский.

13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос на местных выборах, которые пройдут 25 октября. По его словам, речь идет о «важных вопросах», которые обсуждаются «на улице, на кухне и в интернете», а цель опроса — узнать мнение граждан. Содержание вопросов Зеленский пообещал раскрыть позже. 14 октября Зеленский сообщил о первом вопросе. Украинцам предложат высказаться, нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.

Ранее по теме: Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса во время местных выборов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных