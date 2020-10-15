Зеленский назвал второй вопрос для всеукраинского опроса

13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос на местных выборах, которые пройдут 25 октября. По его словам, речь идет о «важных вопросах», которые обсуждаются «на улице, на кухне и в интернете», а цель опроса — узнать мнение граждан. Содержание вопросов Зеленский пообещал раскрыть позже. 14 октября Зеленский сообщил о первом вопросе. Украинцам предложат высказаться, нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.