В Евросоюзе рассказали подробности о санкциях по делу Навального
Санкции Евросоюза по ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным против шести физических и одного юридического лица из России включают запрет на поездки в ЕС, замораживание активов и другие меры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЕС.
Под санкции ЕС попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, а также заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов. Также ограничения распространяются на Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.
«Принятые ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц, а также замораживание активов для юридического лица. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным в списке лицам», — сообщили в ЕС.
Аналогичный режим санкций за распространение и применение химического оружия ранее был применен к лицам, которые в ЕС считаются ответственными за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 г., подчеркнули в Евросоюзе.
20 августа Навальный потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву. До 7 сентября он находился в коме. Обследовавшие его немецкие медики утверждают, что он был отравлен ядом из группы «Новичок». Так же говорят специалисты из Франции и Швеции. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что найденное в биоматериалах вещество схоже с «Новичком», но не входит в конвенцию запрещенных веществ. В России факт отравления Навального не подтвердили.