Кудрин выступил против сокращения расходов на оборону ниже 2,8% ВВП

«Доля на национальную оборону — планируется снижение с 2,7% ВВП до 2,5% в 2023 году. Коллеги, я скоро превращусь в защитника Минобороны и военных расходов. Потому что сокращение с 2,7% до 2,5% — это достаточно заметное сокращение», — сказал Кудрин. Он отметил, что, выступая за уменьшение доли оборонных расходов в бюджете тогда, когда она превышала 3% (в 2010-е гг.), всегда считал оптимальной величину в 2,8%, то есть выше прописанной в новом трехлетнем бюджете.