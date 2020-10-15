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Кудрин выступил против сокращения расходов на оборону ниже 2,8% ВВП

Ведомости

Сокращение оборонных расходов в новом федеральном бюджете «достаточно заметное» и вызывает беспокойство, заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Трансляцию выступления вела пресс-служба нижней палаты парламента.

«Доля на национальную оборону — планируется снижение с 2,7% ВВП до 2,5% в 2023 году. Коллеги, я скоро превращусь в защитника Минобороны и военных расходов. Потому что сокращение с 2,7% до 2,5% — это достаточно заметное сокращение», — сказал Кудрин. Он отметил, что, выступая за уменьшение доли оборонных расходов в бюджете тогда, когда она превышала 3% (в 2010-е гг.), всегда считал оптимальной величину в 2,8%, то есть выше прописанной в новом трехлетнем бюджете.

«Сейчас у нас уходит 2,5% ВВП — в этом смысле здесь нужно обратить на это внимание», — подчеркнул глава Счетной палаты. 

Ранее министр финансов России Антон Силуанов, говоря о новом проекте бюджета, анонсировал сокращение ассигнований на зарплаты чиновников и закупки вооружений для армии.

Ранее по теме: Власти решили сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных