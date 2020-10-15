Кудрин выступил против сокращения расходов на оборону ниже 2,8% ВВП
Сокращение оборонных расходов в новом федеральном бюджете «достаточно заметное» и вызывает беспокойство, заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Трансляцию выступления вела пресс-служба нижней палаты парламента.
«Доля на национальную оборону — планируется снижение с 2,7% ВВП до 2,5% в 2023 году. Коллеги, я скоро превращусь в защитника Минобороны и военных расходов. Потому что сокращение с 2,7% до 2,5% — это достаточно заметное сокращение», — сказал Кудрин. Он отметил, что, выступая за уменьшение доли оборонных расходов в бюджете тогда, когда она превышала 3% (в 2010-е гг.), всегда считал оптимальной величину в 2,8%, то есть выше прописанной в новом трехлетнем бюджете.
«Сейчас у нас уходит 2,5% ВВП — в этом смысле здесь нужно обратить на это внимание», — подчеркнул глава Счетной палаты.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов, говоря о новом проекте бюджета, анонсировал сокращение ассигнований на зарплаты чиновников и закупки вооружений для армии.