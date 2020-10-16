Трамп заявил о готовности мирно передать власть в случае поражения на выборах

24 сентября Трамп во время пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что не может гарантировать мирную передачу власти демократу Джо Байдену в случае своего поражения на предстоящих президентских выборах. В качестве причины он назвал недоверие к голосованию по почте, которое может быть сфальсифицировано. По данным CNBC, президент при этом не предоставил доказательств мошенничества с бюллетенями. Кампания Байдена в ответ на слова Трампа заявила: «Американский народ будет решать эти выборы. А правительство Соединенных Штатов вполне способно выпроводить нарушителей из Белого дома».