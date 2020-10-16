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Трамп заявил о готовности мирно передать власть в случае поражения на выборах

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов мирно передать власть Джо Байдену в случае проигрыша на выборах президента США.

«Меня спрашивают: «Вы обеспечите мирную передачу власти?» — Да, я обеспечу. Но я, как и все остальные, хочу, чтобы это были честные выборы», — сказал Трамп в эфире телеканала NBC News.

24 сентября Трамп во время пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что не может гарантировать мирную передачу власти демократу Джо Байдену в случае своего поражения на предстоящих президентских выборах. В качестве причины он назвал недоверие к голосованию по почте, которое может быть сфальсифицировано. По данным CNBC, президент при этом не предоставил доказательств мошенничества с бюллетенями. Кампания Байдена в ответ на слова Трампа заявила: «Американский народ будет решать эти выборы. А правительство Соединенных Штатов вполне способно выпроводить нарушителей из Белого дома».

3 ноября в США состоятся выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является действующий глава государства Дональд Трамп. Демократы выдвинули бывшего вице-президента Джо Байдена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных