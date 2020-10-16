Трамп заявил о готовности мирно передать власть в случае поражения на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов мирно передать власть Джо Байдену в случае проигрыша на выборах президента США.
«Меня спрашивают: «Вы обеспечите мирную передачу власти?» — Да, я обеспечу. Но я, как и все остальные, хочу, чтобы это были честные выборы», — сказал Трамп в эфире телеканала NBC News.
24 сентября Трамп во время пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что не может гарантировать мирную передачу власти демократу Джо Байдену в случае своего поражения на предстоящих президентских выборах. В качестве причины он назвал недоверие к голосованию по почте, которое может быть сфальсифицировано. По данным CNBC, президент при этом не предоставил доказательств мошенничества с бюллетенями. Кампания Байдена в ответ на слова Трампа заявила: «Американский народ будет решать эти выборы. А правительство Соединенных Штатов вполне способно выпроводить нарушителей из Белого дома».
3 ноября в США состоятся выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является действующий глава государства Дональд Трамп. Демократы выдвинули бывшего вице-президента Джо Байдена.