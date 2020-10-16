Трамп сравнил себя по популярности с Иисусом Христом
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает себя самым популярным человеком в мире, так как уступает в известности Иисусу Христу. Об этом политик сказал во время выступления на предвыборном митинге в городе Гринвилл, в штате Северная Каролина.
«Кто-то сказал мне: "Вы самый знаменитый человек в мире на данный момент". Я сказал: "Нет, это не так". Они сказали: "Кто более знаменит?" Я сказал: "Иисус Христос"», — пошутил Трамп. После своего заявления Трамп посмотрел на небо и добавил, что Иисус Христос лидирует с большим отрывом и у него нет шансов к нему приблизиться. «Я даже не близко», — добавил американский лидер.
"Someone said to me the other day, 'you're the most famous person in the world by far.' I said, 'no I'm not' ... they said, 'who's more famous?' I said, 'Jesus Christ'" -- Trump pic.twitter.com/KaGTYIHdxO— Aaron Rupar (@atrupar) October 15, 2020
Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября этого года. Трамп выступает на них кандидатом от Республиканской партии. Его оппонентом является вице-президент США Джо Байден. Он представляет партию демократов.