Трамп сравнил себя по популярности с Иисусом Христом

«Кто-то сказал мне: "Вы самый знаменитый человек в мире на данный момент". Я сказал: "Нет, это не так". Они сказали: "Кто более знаменит?" Я сказал: "Иисус Христос"», — пошутил Трамп. После своего заявления Трамп посмотрел на небо и добавил, что Иисус Христос лидирует с большим отрывом и у него нет шансов к нему приблизиться. «Я даже не близко», — добавил американский лидер.