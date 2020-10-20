МИД заявил об отсутствии ответа США на предложение Путина по ДСНВ

В МИД отметили, что Россия предлагает продлить действие договора на один год с обязательством обеих сторон «заморозить» на этот период количество имеющихся ядерных боезарядов. Такая позиция может быть реализована только при понимании, что она не будет сопровождаться дополнительными требованиями со стороны Вашингтона, подчеркнули в ведомстве.