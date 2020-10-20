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МИД заявил об отсутствии ответа США на предложение Путина по ДСНВ

Ведомости

Москва не получила официального ответа США на предложение президента России Владимира Путина продлить договор о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) на один год, сообщает МИД.

«Российская сторона не получила официального ответа США на ноту от 16 октября, в которой сформулировано выдвинутое Президентом В.В.Путиным предложение продлить действующий ДСНВ на один год. Видели только отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что Россия предлагает продлить действие договора на один год с обязательством обеих сторон «заморозить» на этот период количество имеющихся ядерных боезарядов. Такая позиция может быть реализована только при понимании, что она не будет сопровождаться дополнительными требованиями со стороны Вашингтона, подчеркнули в ведомстве.

«Если данный подход устроит Вашингтон, то тогда выигранное в результате продления ДСНВ время можно будет использовать для проведения комплексных двусторонних переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность», — добавили в МИД.

Предложение о продлении соглашения Владимир Путин высказал на совещании с постоянными членами Совета безопасности России 16 октября. Его действие истекает 4 февраля следующего года.

Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных