МИД заявил об отсутствии ответа США на предложение Путина по ДСНВ
Москва не получила официального ответа США на предложение президента России Владимира Путина продлить договор о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) на один год, сообщает МИД.
«Российская сторона не получила официального ответа США на ноту от 16 октября, в которой сформулировано выдвинутое Президентом В.В.Путиным предложение продлить действующий ДСНВ на один год. Видели только отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В МИД отметили, что Россия предлагает продлить действие договора на один год с обязательством обеих сторон «заморозить» на этот период количество имеющихся ядерных боезарядов. Такая позиция может быть реализована только при понимании, что она не будет сопровождаться дополнительными требованиями со стороны Вашингтона, подчеркнули в ведомстве.
«Если данный подход устроит Вашингтон, то тогда выигранное в результате продления ДСНВ время можно будет использовать для проведения комплексных двусторонних переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность», — добавили в МИД.
Предложение о продлении соглашения Владимир Путин высказал на совещании с постоянными членами Совета безопасности России 16 октября. Его действие истекает 4 февраля следующего года.
Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.