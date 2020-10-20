Нарышкин обвинил США в подготовке революции в Молдавии

Также, по данным СВР, связанные с США неправительственные организации и СМИ уже «вбрасывают» в медиапространство ложную информацию, что местные власти якобы планируют фальсифицировать итоги голосования. Кроме того, сейчас ведется подготовка по направлению в Молдавию «группы американских специалистов по "цветным революциям" с понятными задачами», следует из заявления главы ведомства.