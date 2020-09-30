Молдавия надеется получить от России кредит в €200 млн до конца года
Молдавия рассчитывает до конца года получить от России кредит в размере €200 млн на поддержку бюджета после засухи и пандемии, заявил президент страны Игорь Додон, сообщает ТАСС.
«Я думаю, что подписание может состояться в ближайшие две-три недели, до президентских выборов [в Молдавии 1 ноября]. Далее — ратификация в парламенте. Мы сделаем все возможное, чтобы получить эти деньги до конца года», — сказал Додон. По его словам, эти средства нужны молдавскому бюджету в связи с последствиями пандемии коронавируса и сильнейшей засухой, нанесшей урон аграриям.
О том, что Россия готова предоставить Молдавии кредит в €200 млн, стало известно в апреле 2020 г. Предварительное соглашение подписал российский посол в стране Андрей Негуца. Однако средства в страну до сих пор не поступили, так как не утверждено окончательное соглашение.
Ранее президент Владимир Путин в разговоре с президентом Молдавии Игорем Додоном пообещал выделить стране 500 млн руб. в виде гуманитарной помощи для молдавских фермеров, пострадавших от засухи. Средства в первую очередь пойдут на закупки для них дизельного топлива. Россия, по словам Путина, уже подготовила первый транш в 250 млн руб.