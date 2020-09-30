Молдавия надеется получить от России кредит в €200 млн до конца года

«Я думаю, что подписание может состояться в ближайшие две-три недели, до президентских выборов [в Молдавии 1 ноября]. Далее — ратификация в парламенте. Мы сделаем все возможное, чтобы получить эти деньги до конца года», — сказал Додон. По его словам, эти средства нужны молдавскому бюджету в связи с последствиями пандемии коронавируса и сильнейшей засухой, нанесшей урон аграриям.