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Молдавия надеется получить от России кредит в €200 млн до конца года

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Молдавия рассчитывает до конца года получить от России кредит в размере €200 млн на поддержку бюджета после засухи и пандемии, заявил президент страны Игорь Додон, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что подписание может состояться в ближайшие две-три недели, до президентских выборов [в Молдавии 1 ноября]. Далее — ратификация в парламенте. Мы сделаем все возможное, чтобы получить эти деньги до конца года», —  сказал Додон. По его словам, эти средства нужны молдавскому бюджету в связи с последствиями пандемии коронавируса и сильнейшей засухой, нанесшей урон аграриям.

О том, что Россия готова предоставить Молдавии кредит в €200 млн, стало известно в апреле 2020 г. Предварительное соглашение подписал российский посол в стране Андрей Негуца. Однако средства в страну до сих пор не поступили, так как не утверждено окончательное соглашение.

Ранее президент Владимир Путин в разговоре с президентом Молдавии Игорем Додоном пообещал выделить стране 500 млн руб. в виде гуманитарной помощи для молдавских фермеров, пострадавших от засухи. Средства в первую очередь пойдут на закупки для них дизельного топлива. Россия, по словам Путина, уже подготовила первый транш в 250 млн руб.

Ранее по теме: Путин пообещал выделить Молдавии гумпомощь на 500 млн рублей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных