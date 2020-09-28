Путин пообещал выделить Молдавии гумпомощь на 500 млн рублей

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Москва будет продолжать оказывать помощь Кишиневу в рамках борьбы с коронавиурсом. По его словам, Россия уже поставила в Молдавию 15 тыс. тест-систем и собирается расширять сотрудничество в этой сфере.