Путин пообещал выделить Молдавии гумпомощь на 500 млн рублей
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Молдавии Игорем Додоном пообещал выделить стране 500 млн руб. в виде гуманитарной помощи для фермеров, сообщает пресс-служба Кремля.
«По вашей просьбе мы сформировали необходимые денежные средства в виде гуманитарной помощи в общем объеме до полумиллиарда рублей», — сказал Путин Додону. Российский лидер пояснил, что эти средства будут использованы для поставок дизельного топлива молдавским аграриям, пострадавшим от последствий засухи.
Путин уточнил, что Россия уже подготовила первый транш в размере 250 млн руб.
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Москва будет продолжать оказывать помощь Кишиневу в рамках борьбы с коронавиурсом. По его словам, Россия уже поставила в Молдавию 15 тыс. тест-систем и собирается расширять сотрудничество в этой сфере.
14 сентября Путин объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой. Также подчеркивалось, что Россия и впредь будет оказывать экономическую помощь Минску в рамках Союзного государства.