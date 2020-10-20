США нарастят число ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии
США намерены развернуть большее количество ракет средней и меньше дальности в Европе и Азии, чтобы догнать по числу ракет на этих двух континентах Россию и Китай, заявил американский министр обороны Марк Эспер, передает ТАСС.
«Китай развернул большое количество ракет, намного больше 1000 ракет средней и меньшей дальности, в Индийско-Тихоокеанском регионе. И Россия тоже так сделала, и они сделали это в нарушение ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности)», — сказал Эспер.
В связи с этим, по его словам, США привержены к тому, чтобы развернуть такие же силы «на обоих театрах военных действий».
В феврале 2019 г. Вашингтон заявил о начале процесса выхода из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении его условий. Одним из нарушений власти США называли разработку в России ракеты 9М729. Пентагон требовал уничтожить ее, Кремль отверг эти обвинения и последовавшие за ними требования. 2 августа США вышли из ДРСМД, в этот же день российский МИД подтвердил, что действие документа прекращено.