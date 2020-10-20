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США нарастят число ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии

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США намерены развернуть большее количество ракет средней и меньше дальности в Европе и Азии, чтобы догнать по числу ракет на этих двух континентах Россию и Китай, заявил американский министр обороны Марк Эспер, передает ТАСС.

«Китай развернул большое количество ракет, намного больше 1000 ракет средней и меньшей дальности, в Индийско-Тихоокеанском регионе. И Россия тоже так сделала, и они сделали это в нарушение ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности)», — сказал Эспер. 

В связи с этим, по его словам, США привержены к тому, чтобы развернуть такие же силы «на обоих театрах военных действий».

В феврале 2019 г. Вашингтон заявил о начале процесса выхода из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении его условий. Одним из нарушений власти США называли разработку в России ракеты 9М729. Пентагон требовал уничтожить ее, Кремль отверг эти обвинения и последовавшие за ними требования. 2 августа США вышли из ДРСМД, в этот же день российский МИД подтвердил, что действие документа прекращено.

Ранее по теме: МИД заявил об отсутствии ответа США на предложение Путина по ДСНВ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных