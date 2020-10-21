Кравчук назвал четыре этапа реинтеграции Донбасса
Реинтеграция территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик должна проходить в несколько этапов, заявил в эфире телеканала «Украина 24» первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.
«Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти», — сказал он.
Кравчук назвал четыре этапа реинтеграции Донбасса:
прекращение войны;
проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях;
формирование исполнительной власти на этих территориях;
принятие пакета законов экономического характера, включая те, которые создают условия для инвестиций и бизнеса.
В августе Кравчук в беседе с RT назвал условие для завершения войны в Донбассе. Политик считает, что для достижения мира нужны практические шаги: обмен пленными, решение вопросов безопасности. В частности, он предлагает рассмотреть предложение о создании свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях.
В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор.