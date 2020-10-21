Кравчук назвал четыре этапа реинтеграции Донбасса:

В августе Кравчук в беседе с RT назвал условие для завершения войны в Донбассе. Политик считает, что для достижения мира нужны практические шаги: обмен пленными, решение вопросов безопасности. В частности, он предлагает рассмотреть предложение о создании свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях.