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Кравчук назвал четыре этапа реинтеграции Донбасса

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Реинтеграция территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик должна проходить в несколько этапов, заявил в эфире телеканала «Украина 24» первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

«Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти», — сказал он.

Кравчук назвал четыре этапа реинтеграции Донбасса:

  • прекращение войны;

  • проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях;

  • формирование исполнительной власти на этих территориях;

  • принятие пакета законов экономического характера, включая те, которые создают условия для инвестиций и бизнеса.

В августе Кравчук в беседе с RT назвал условие для завершения войны в Донбассе. Политик считает, что для достижения мира нужны практические шаги: обмен пленными, решение вопросов безопасности. В частности, он предлагает рассмотреть предложение о создании свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях.

В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных