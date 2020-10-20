Зеленский анонсировал новые законы после реинтеграции Донбасса
На Украине будут введены новые законы после реинтеграции Донбасса, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе послания к Верховной раде.
«Мы готовим пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса», — сказал он (цитата по ТАСС). Глава государства отметил, что среди нововведений будет закон об амнистии, однако он будет распространяться на тех, «у кого руки не в крови».
Кроме того, на своей странице в Twitter Зеленский объявил о работе над стратегией развития экономики ДНР и ЛНР. «Уже сегодня на свободных территориях мы строим новый сильный, современный, безопасный и богатый Донбасс. И чтобы сделать таким весь регион, нам нужна стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей. Работа над ней уже началась», — написал президент, подчеркнув, что мир «на востоке» является его приоритетом.
В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор.