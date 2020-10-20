Зеленский анонсировал новые законы после реинтеграции Донбасса

Кроме того, на своей странице в Twitter Зеленский объявил о работе над стратегией развития экономики ДНР и ЛНР. «Уже сегодня на свободных территориях мы строим новый сильный, современный, безопасный и богатый Донбасс. И чтобы сделать таким весь регион, нам нужна стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей. Работа над ней уже началась», — написал президент, подчеркнув, что мир «на востоке» является его приоритетом.