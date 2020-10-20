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Зеленский анонсировал новые законы после реинтеграции Донбасса

Ведомости

На Украине будут введены новые законы после реинтеграции Донбасса, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе послания к Верховной раде.

«Мы готовим пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса», — сказал он (цитата по ТАСС). Глава государства отметил, что среди нововведений будет закон об амнистии, однако он будет распространяться на тех, «у кого руки не в крови».

Кроме того, на своей странице в Twitter Зеленский объявил о работе над стратегией развития экономики ДНР и ЛНР. «Уже сегодня на свободных территориях мы строим новый сильный, современный, безопасный и богатый Донбасс. И чтобы сделать таким весь регион, нам нужна стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей. Работа над ней уже началась», — написал президент, подчеркнув, что мир «на востоке» является его приоритетом.

В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных